SARONNO – Hanno corso, saltato e provato personalmente i giochi che avevano ideato nei mesi scorsi trasformando per un pomeriggio il sottopassaggio di via Primo Maggio, nei pressi del Monumento ai Caduti, in uno spazio dedicato al gioco libero e alla socialità all’aria aperta. È stata inaugurata oggi la nuova “Play street” realizzata nell’ambito del progetto “Spazio gioco aperto”, che ha coinvolto direttamente gli alunni della scuola Aldo Moro nella progettazione di giochi urbani permanenti.

All’iniziativa hanno partecipato bambini, insegnanti, famiglie e rappresentanti dell’Amministrazione comunale. I piccoli partecipanti, divisi in due gruppi, hanno sperimentato uno dopo l’altro i percorsi e le attività nate durante i laboratori organizzati nei mesi scorsi con il supporto di un esperto di game design. Per l’occasione erano presenti anche gli animatori di Circowow che hanno proposto giochi e momenti di animazione per i bambini presenti. Al termine dell’evento è stata offerta una merenda.

I giochi sono stati tracciati a terra con vernice indelebile e resteranno a disposizione di bambini e ragazzi anche nei prossimi mesi. Ogni installazione è accompagnata da un qrcode che permette di scaricare direttamente sul cellulare le istruzioni dettagliate delle attività ideate dagli stessi alunni della Aldo Moro.

Il progetto è stato selezionato nell’ambito del bando nazionale “Strade in gioco. Spazi sicuri di incontro e gioco libero in città per bambini e adolescenti” promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. A Saronno è arrivato un finanziamento da 30 mila euro che ha permesso di realizzare l’intervento senza costi aggiuntivi per il Comune.

L’iniziativa si ispira al modello delle “Play street” inglesi, spazi urbani pensati come luoghi sicuri e protetti dedicati all’incontro, al gioco e alla socialità di bambini e adolescenti. L’obiettivo è favorire il gioco libero e la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei più giovani, rendendo i bambini protagonisti attivi nella trasformazione della città.

Nel progetto è prevista anche l’installazione di nuove panchine lungo il viale così da permettere ai genitori di controllare più comodamente i bambini durante le attività.

“È un’esperienza importante perché permette ai più piccoli di esprimere idee, creatività e visione, contribuendo in modo concreto a immaginare e costruire gli spazi della città” aveva spiegato l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio durante l’avvio del percorso partecipativo.

Anche la sindaca Ilaria Pagani ha sottolineato il valore dell’iniziativa e la volontà di estendere in futuro esperienze simili anche ad altre zone cittadine. Non si esclude inoltre che alcuni dei giochi progettati dai ragazzi possano essere riproposti anche negli spazi interni della scuola.

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione dell’Istituto comprensivo Aldo Moro e del Comitato genitori Aldo Moro.

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