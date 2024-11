SARONNO – Nel progetto “Halloween’s Party” che punta alla conoscenza di altre culture, a tessere collaborazione e ad insegnare a gestire le proprie emozioni ed a far superare le piccole frustrazioni, da anni all’Ignoto Militi avvengono due mostre con i relativi concorsi. I partecipanti sono le alunne e gli alunni delle classi quarte (Concorso Grafico Pittorico) e quinte (Zucca Creativa). Tutti gli altri coinvolti nelle votazioni.

Un momento che parte da un laboratorio in classe e culmina con la personalizzazione a casa con materiali di riciclo per essere trasformato da un lavoro basico ed uguale per tutti in uno originale e “creativamente-spaventoso”, pronto per essere sottoposto al giudizio insindacabile degli alunni delle classi prime, seconde e terze.

A scuola si sottolinea e si invita ad enfatizzare i personaggi di questa tradizione americana, che ormai è entrata a far parte anche della cultura italiana, nella loro più simpatica veste, tralasciando l’aspetto cruento.

La festa è avvenuta il 30 ottobre con la collaborazione delle insegnanti e degli insegnanti che in ogni classe hanno svolto attivitá interdisciplinari. La maestra Mirella, streghetta per un giorno, dopo essere stata supportata dai fantastici collaboratori scolastici nell’allestimento delle mostre, accompagna i piccoli “giudici” a votare.

Solo dopo lo spoglio dei voti, che avviene coinvolgendo alcune classi, finalmente nel pomeriggio in una Festa collettiva con tutti i partecipanti, si eleggono e si premiano i vincitori. In sinergia con l’Associazione Genitori, si procede alla gran Festa con finale a sorpresa. Insomma una “macchina collaborativa” che di anno in anno si ripete. Grazie a tutti, congratulazioni ai 3 vincitori dei due Concorsi e complimenti ai votanti che hanno designato i 6 vincitori. Le attuali classi terze e quarte, in attesa della partecipazione del prossimo anno, promettono già grandi cose… Sará vero o solo uno scherzetto?

