SARONNO – Una mattina di sorrisi, incontri e partecipazione autentica ha animato le vie del centro cittadino in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. Protagonisti dell’iniziativa sono stati le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia dell’Istituzione Zerbi (plessi Cavour, Montesanto e Marzorati) che, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono dati appuntamento nella piazza principale per poi raggiungere negozi, bar e passanti e donare loro una speciale “chiave della gentilezza”, interamente realizzata dai piccoli.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Istituzione di promuovere l’educazione emotiva e civica fin dalla prima infanzia. Nei primi anni di vita, infatti, i bambini apprendono attraverso l’esperienza diretta e la relazione con l’altro: coltivare la gentilezza significa aiutarli a riconoscere le proprie emozioni e quelle dei compagni, sviluppando empatia, rispetto reciproco e spirito di collaborazione. Parole semplici come grazie, per favore, scusa e ti voglio bene diventano così strumenti concreti per costruire legami positivi e gestire in modo costruttivo i piccoli conflitti quotidiani.

“Vedere le nostre bambine e i nostri bambini uscire dalle aule per donare alla città un simbolo costruito con le loro mani è motivo di grande emozione e orgoglio – dichiara la presidente dell’Istituzione Zerbi, Fiorenza Ricciardi –. La scuola dell’infanzia non è uno spazio chiuso, ma un laboratorio vivo di cittadinanza attiva. Con questa iniziativa abbiamo voluto ricordare che l’educazione parte dai piccoli gesti quotidiani e dalla cura delle relazioni. La risposta calorosa dei commercianti e dei cittadini conferma quanto la nostra comunità abbia bisogno della spontaneità dei più piccoli per riscoprire il valore dell’ascolto e della vicinanza”.

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