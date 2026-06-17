SARONNO – La scuola dell’infanzia Montesanto di Saronno quest’anno ha parlato ai bambini del valore degli antichi mestieri, quelli che hanno nobilitato l’uomo nel corso della storia. In particolare, scoprendo il mestiere del mastro vasaio, i bambini hanno osservato immagini e video del mastro Rocco Condurso mentre creava le sue opere. Hanno potuto osservare dal vivo i vasi da lui creati.

“Con grande sorpresa, Rocco ci ha donato la sua preziosa argilla che abbiamo potuto toccare, manipolare e scoprirne le sue caratteristiche. Infine è venuto in visita nella nostra scuola direttamente dalla splendida Calabria. Il mastro ci ha mostrato come, dalla terra, sia possibile creare qualcosa di bello e unico”, commentano gli insegnanti che hanno partecipato alla attività. “I bambini hanno mostrato una curiosità e un silenzio quasi referenziale mentre il maestro lavorava e tutto il team docente Montesanto ci tiene a ringraziarlo sperando anche in una prossima collaborazione futura”.

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