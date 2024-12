SARONNO – Le foto catturate dal drone raccontano i danni provocati dalle fiamme che oggi pomeriggio, domenica 15 dicembre, hanno divorato un appartamento al primo piano in via San Giacomo. L’incendio è scoppiato intorno alle 17, quando i proprietari erano appena usciti. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto il fumo. Diverse squadre dei vigili del fuoco, inclusa quella di Saronno, sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme.

Alle 19 l’incendio è stato spento, ma i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di smassamento per eliminare gli ultimi focolai. Le fiamme hanno compromesso anche il tetto e causato un’interruzione della corrente elettrica nella via. Sono attesi i tecnici Enel per il ripristino. La polizia locale ha messo in sicurezza l’area, transennando le vie limitrofe e allontanando i curiosi.