SARONNO – Dopo aver bloccato la stazione di Saronno e quindi l’intera circolazione ferroviaria di Trenord, gli attivisti pro Gaza hanno lasciato lo scalo di piazza Cadorna e si sono diretti in municipio. Intorno a mezzogiorno si sono radunati davanti alla porta scorrevole di piazza Repubblica, anche qui non sono mancati cori, bandiere e messaggi a sostegno della popolazione palestinese.

Questo è l’ultimo step di una giornata molto lunga, iniziata alle 8 con un corteo degli studenti a cui, dalle 10, si sono aggiunti anche i manifestanti e gli attivisti di diverse associazioni cittadine. Tra i presenti, anche esponenti politici e consiglieri comunali di tutto il Saronnese. La mobilitazione si è avviata alla conclusione verso le 12.15, spostandosi nuovamente in piazza Libertà.

