SARONNO – È stata inaugurata in piazzale Borrella la nuova sede di Ial Lombardia, un punto di riferimento per la formazione professionale nei settori dell’estetica e del benessere. I lavori di ristrutturazione, iniziati un paio di mesi fa, hanno permesso di creare spazi moderni e funzionali per ospitare i corsi dedicati alla preparazione di figure professionali altamente specializzate.

All’interno della nuova sede si terranno corsi di estetica e acconciatura, con percorsi di formazione post-terza media che offrono l’opportunità di ottenere una qualifica professionale in tre anni, con un quarto anno dedicato al conseguimento del diploma e dell’abilitazione. Gli studenti avranno a disposizione laboratori attrezzati con postazioni per manicure, trattamenti viso e make-up, oltre a un’aula informatica con una disposizione innovativa, pensata per favorire la condivisione e l’interazione tra gli allievi.

Un’importante opportunità è rappresentata dal percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), che permette agli iscritti di accedere direttamente a un contratto di apprendistato con aziende selezionate del settore benessere. Questo programma prevede esclusivamente materie specialistiche, insegnate da esperti del settore, con una capienza massima di 100 persone tra studenti e dipendenti.

“Abbiamo scelto un arredamento che favorisca la condivisione dei momenti scolastici e che renda gli spazi accoglienti e funzionali”, ha spiegato Ileana Soana, direttrice della sede. Una delle studentesse ha commentato con entusiasmo il trasferimento nella nuova struttura: “Mi piace l’idea di avere più spazio per crescere professionalmente e iniziare a lavorare nel settore”. Un’altra ragazza ha aggiunto: “Non ho la percezione di venire a scuola al mattino, ma di entrare in uno studio estetico”.

Durante l’inaugurazione, gli ospiti hanno potuto sperimentare alcuni dei servizi professionali per cui Ial Lombardia prepara i suoi allievi. Presenti anche rappresentanti istituzionali e del mondo del lavoro. Albino Gentile, della Cisl dei Laghi, ha augurato agli studenti un futuro ricco di soddisfazioni. Tra gli interventi, anche quello del direttore del centro islamico di Saronno, che ha sottolineato l’importanza della formazione professionale per l’integrazione lavorativa: “Molte persone si rivolgono al nostro centro per cercare lavoro e spesso le indirizziamo verso realtà come questa, che offrono un’opportunità concreta a tutti”.

La nuova sede di Ial Lombardia a Saronno si aggiunge alle 15 già presenti in tutta la regione, con la sede principale situata in via Karl Marx. L’istituto, nato 70 anni fa su iniziativa della Cisl, celebra quest’anno questo importante traguardo con un concorso interno per la creazione di un nuovo slogan rappresentativo della sua missione formativa.

