SARONNO – La scopertura della targa nell’aiuola dell’ulivo che in piazza Santuario ha sostituito l’iconico faggio ha chiuso le celebrazioni del 4 novembre che si sono tenute oggi, domenica 3 novembre a Saronno.

Le celebrazioni per il 4 novembre festa delle forze armate sono state anticipate di un giorno. Tradizionale invece la location ossia lo spiazzo davanti al monumento di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dove si è tenuto l’alzabandiera con le autorità civili e militari e alle associazioni d’arma. Ad animare la celebrazione anche la banda. Quindi i discorsi ufficiali a partire da quello del sindaco Augusto Airoldi che ha toccato il tema delle guerre in corso, dei sovranismi concludendo rilanciando l’appello per una pace giusta e rispettosa del diritto internazionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qui tutti i presenti si sono trasferiti in corso in piazzale Santuario dove si è tenuta la scopertura della targa realizzata dall’Amministrazione comunale per ringraziare gli sponsor che hanno donato l’ulivo collocato nell’aiuola della piazza stessa.

L’ulivo è stato posizionato nel giugno scorso dopo che era morto l’iconico e amatissimo faggio che decorava aiuola e piazza e che ha patito problemi di siccità: “Una pianta – aveva spiegato l’Amministrazione – molto importante, frutto di una ricerca attenta e lunga in vivaio è stata donata e messa a dimora grazie al contributo del Centro del Verde Toppi di Origgio e del Centro Fusetti di piazzale Santuario a Saronno, che hanno voluto così contribuire alla riqualificazione di un luogo molto caro a loro, a tutta la città e all’Amministrazione che li ringrazia per questo gesto”.

