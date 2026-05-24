SARONNO – Una mattinata all’insegna del benessere psicofisico, della natura e dell’amore per gli animali. Il polmone verde del Parco Lura, precisamente nella zona del Monumento Scout a Saronno, ha fatto da perfetto scenario alla speciale sessione di “Yoga al Parco” andata in scena domenica 17 maggio. L’evento ha saputo richiamare molti partecipanti, uniti non solo dal desiderio di dedicarsi un momento di relax, ma soprattutto dalla volontà di sostenere una causa benefica fondamentale per il territorio.

L’iniziativa, nata con un forte spirito di coesione, ha offerto ai presenti molto più di una semplice lezione all’aperto. È stata una vera e propria parentesi di armonia condivisa, in cui i partecipanti hanno potuto rallentare i ritmi quotidiani, respirare a fondo e ascoltare il proprio corpo, il tutto immersi nel verde e circondati dai suoni della natura. La sessione, concepita per essere accessibile a tutti i livelli di esperienza, inclusi i principianti assoluti che si avvicinavano alla disciplina per la prima volta muniti semplicemente di un tappetino o di un telo mare, è stata guidata con delicatezza e grande presenza da Samuela, professionista del centro Kamayoga Saronno.

Dietro la ricerca dell’equilibrio e della serenità individuale si è nascosto però un obiettivo collettivo ancora più nobile: la protezione degli animali indifesi. La partecipazione all’evento era infatti legata a un’offerta libera e consapevole, e l’intero ricavato della mattinata è stato devoluto direttamente all’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) della sezione Varese Valle Olona – Sede di Saronno. I fondi raccolti grazie alla generosità dei presenti saranno interamente impiegati per dare un aiuto concreto alle attività quotidiane dei volontari, finanziando le cure, il cibo e il sostentamento per tutti gli ospiti felini della struttura e per le numerose colonie feline protette che l’associazione monitora e accudisce giorno dopo giorno sul territorio saronnese.

L’ottima riuscita dell’iniziativa ha suscitato profonda gratitudine da parte dei promotori, che hanno voluto ringraziare calorosamente sia tutti coloro che hanno scelto di essere presenti e di donare, sia l’insegnante Samuela per aver saputo creare uno spazio di condivisione così profondo e inclusivo. Per chiunque volesse dare continuità a questa esperienza di benessere e integrarla nella propria routine quotidiana, le attività proseguono stabilmente nella sede del centro Kamayoga situata in via Dante Alighieri 13 a Saronno.

(foto dalla pagina Facebook di Enpa Varese Valle Olona)

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