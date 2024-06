SARONNO – Sabato 25 maggio all’auditorium Aldo Moro di Saronno si è svolta una conferenza dal titolo “Insieme per la natalità” organizzata dalla Rete per la Giornata della Vita Nascente (che raccoglie 40 associazioni pro-life sia cattoliche che laiche) e dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) con il patrocinio del Comune di Saronno e della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno.

Il relatore Pino Morandini, studioso ed esponente del mondo pro-life nazionale ha esposto la sua relazione dal titolo “Rigeneriamo il futuro: come affrontare l’inverno demografico” partendo dai dati Istat che denunciano il crollo demografico in Italia.

Nella sua relazione ha parlato delle motivazioni culturali oltre che economiche e sociali che incidono sul problema della denatalità, coinvolgendo i presenti in un inteso momento formativo e motivazionale per invitare le giovani coppie ad avere speranza nel futuro e fiducia nella vita che comunque trionfa sempre.

Ha moderato l’incontro l’insegnante di religione Raffaele Pier Luca Di Francisca referente per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso nella Rete per la Giornata della Vita Nascente e consigliere regionale dell’Aimc Lombardia (associazione italiana maestri cattolici).

Tra gli interventi che si sono susseguiti nella prima parte dell’ evento hanno arricchito l’incontro con il loro contributo: Giuliana Paterniti Bardi, Susanna Primavera, Paolo Picco, Davide Carritiello, Claudio Calabrò, Anna Sacchetti, Rosa Laura Zaffaroni, Erminia del Centro Aiuto alla Vita di Saronno.

Ha aperto la conferenza la cice sindaco e assessore alla Cultura Laura Succi che ha lodato l’iniziativa ringraziando gli organizzatori e i presenti per l’impegno e la testimonianza per la vita nascente.

Durante la conferenza è stato da un attestato di riconoscimento alle associazioni che si sono distinte sul tema. Un riconoscimento è andato a Sergio Belloni Presidente Croce Rossa di Saronno per il sostegno all’iniziativa.

Questo evento culturale è stato realizzato grazie al contributo diPaolo Pignattelli, deceduto dopo pochi giorni dalla conferenza a causa di emorragia cerebrale che lo ha tenuto in coma qualche settimana. La sua foto è stata proiettata durante tutta la conferenza. La figlia Simonetta Pignattelli, nelle veci del padre, si è congratulata con l’ iniziativa ed ha firmato gli attestati di questo evento che è stato anche un tributo all’impegno per i valori della famiglia e della natalità da parte del padre. Anche il nuovo Prevosto di Saronno ha voluto dare il suo contributo. Don Giuseppe Marinoni ha inviato una lettera che è stata scritta per l’occasione “mentre ringrazio la Rete per la Giornata della Vita Nascente e la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, organizzatrici del Convegno, il Sindaco Augusto Airoldi, che ha dato il patrocinio del Comune, auspico che l’ intera città di Saronno, con la Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”, si disponga a proseguire in questo cammino comune verso un obiettivo di vitale importanza, decisivo per la nostra società”. Durante la conferenza è stata letta la preghiera scritta un anno prima da Mario Enrico Delpini Arcivescovo di Milano per la vita nascente.

