SARONNO – Il caldo non ha fermato il Pedale saronnese e la perfetta organizzazione del 53esimo Gran Premio Città di Saronno che si è tenuto ieri mattina, domenica 28 luglio, alle porte del centro storico con un percorso che ha avuto il suo cuore in via Roma.

“Oggi è stata una bellissima gara in una giornata caldissima già dalle prime ore del mattino – raccontano gli organizzatori – le battaglie per le prime posizioni in classifica si sono ripetute in ogni categoria dagli MPG fino ai G6”.

Un buon risultato anche a livello cittadino: “Alla fine i nostri portacolori hanno conquistato 2 podi con Tommaso arrivato 3 in G3 dopo una volata combattuta fino all’ultimo metro e Martina che ha conquistato il 3 posto in G4 Jacopo in G6 ha concluso la gara nel gruppo e i nostri MPG stanno prendendo le misure per entrare dalle prossime stagioni a fare parte del gruppo”.

Un traguardo raggiunto con l’impegno di tanti: “Un ringraziamento alle persone, le associazioni, il Comune, la polizia municipale e gli sponsor che hanno aiutato a organizzare e realizzare questo evento. Vi aspettiamo il prossimo anno!”.

