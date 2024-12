SARONNO – Sabato 21 dicembre il teatro Giuditta Pasta ha ospitato il concerto di Natale “Come in cielo, così… nella tua casa“, organizzato dal Lions Club Saronno Host Solidalia in collaborazione con Ars Cantus. Una serata che ha saputo fondere magia, musica e solidarietà.

Il pubblico è stato trasportato in un viaggio musicale unico, con un programma natalizio internazionale che ha spaziato dal rinascimento alla musica da film, regalando emozioni grazie all’esecuzione dell’ottetto vocale, delle voci bianche e del coro Ars Cantus. L’evento, immortalato dall’esperta macchina fotografica di Armando Iannone, ha rappresentato un momento di celebrazione della bellezza della musica e dei valori natalizi.

Ars Cantus, associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 1987 a Varese, ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza e dedizione alla diffusione della musica classica italiana e sacra. Con oltre 35 anni di storia e più di 700 concerti sinfonici in Italia e all’estero, tra cui esibizioni a Milano, Roma, Vienna e Strasburgo, l’associazione diretta dal maestro Giovanni Tenti continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale.

(foto di Armando Iannone)

