SARONNO – Un concorrente saronnese protagonista nella puntata di ieri sera, domenica 8 marzo, di Chi vuol essere milionario, il quiz televisivo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Francesco, 39 anni, formatore e docente in un liceo privato di Lugano, ha conquistato il pubblico con una scalata brillante arrivando fino alla domanda da 300 mila euro.

Il concorrente, padre di quattro figli – di 10, 9, 6 e 4 anni, tutti con nomi inglesi come la moglie australiana – ha raccontato durante la trasmissione la sua vita divisa tra il saronnese e la Svizzera, dove lavora come insegnante.

Il meccanismo del programma prevede una prima fase di selezione tra i concorrenti in studio: chi risponde più velocemente alla domanda preliminare guadagna l’accesso alla “scalata” delle domande in denaro. Francesco era arrivato terzo in questa fase e, proprio per questo, è stato il primo a tentare la scalata verso il montepremi finale.

Davanti a lui un percorso di dieci domande con premi sempre più alti. Il concorrente saronnese ha impressionato per preparazione e lucidità, rispondendo con sicurezza a quesiti che spaziavano dalla storia all’arte rinascimentale fino alla politica internazionale, con un riferimento anche al caso Watergate.

Durante la partita ha utilizzato gli aiuti anche quello della chiamata da casa che nella nuova versione vede la presenza in studio della persona scelta. Per Francesco c’era lo zio Gianmaria, residente a Lugano, che si è rivelato determinante per risolvere una domanda legata alla storica trasmissione televisiva Portobello.

La sua corsa si è fermata alla domanda da 300 mila euro l’errore è arrivato su una domanda da 20 mila euro legata a un cocktail servito a Tokyo.

Durante tutta la partita non sono mancati gli apprezzamenti del conduttore Gerry Scotti, che ha più volte sottolineato la preparazione e la rapidità nelle risposte del concorrente saronnese, capace di mantenere sangue freddo e strategia lungo tutta la scalata delle dieci domande.

QUI IL LINK ALLA SCALATA SU MEDIASETPLAY

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09