SARONNO – Il maltempo non ha fermato lo spettacolo del duo comico Ale & Lau, che, ieri, 15 agosto, si è tenuto all’interno di villa Gianetti, dovendo rinunciare alla location del cortile esterno.
Alessandra Ierse Laura Magni hanno intrattenuto il pubblico con uno spettacolo divertente, che ha lasciato tutti i presenti con la risata sulle labbra.
(foto: dall’evento di ieri)
