SARONNO – Prima le parole delle donne che hanno trovato il coraggio di raccontare la violenza di cui sono vittime. Poi decine di scatoloni sparsi in piazza Libertà, ciascuno con una parola che racconta una forma di violenza. Infine un muro, costruito poco alla volta, con due facce: da una parte tutto ciò che ferisce, umilia e imprigiona, dall’altra un messaggio di speranza e responsabilità: “Scegliere di cambiare. Non domani. Oggi. Solo insieme possiamo”

È stato un flashmob intenso e partecipato quello organizzato questa mattina, sabato 21 novembre, dall’associazione Rete Rosa, Centro territoriale antiviolenza, per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne.

L’iniziativa è iniziata con la lettura di frasi e testimonianze delle donne che si sono rivolte al centro antiviolenza. Parole ripetute più volte nella piazza, mentre uomini, donne, studenti, pensionati e famiglie camminavano tra gli scatoloni. Su ciascuno una parola: paura, ricatto, controllo, gelosia, isolamento, umiliazione, minacce, possesso, cyberstalking, revenge porn. Termini che raccontano quanto la violenza possa assumere forme diverse, anche lontano dalle aggressioni fisiche.

Poi, lentamente, gli scatoloni sono stati raccolti e sovrapposti fino a formare un grande muro. Sul retro sono rimaste visibili tutte le parole della violenza. Davanti, invece, una parete bianca con le scritte rosse “Scegliere di cambiare”, “Non domani. Oggi!” e “Solo insieme possiamo”.

Un’immagine forte, costruita davanti ai tanti saronnesi che hanno seguito e accompagnato l’iniziativa.

A concludere il flashmob è stata Oriella Stamerra, presidente di Rete Rosa, che ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di intervenire. Nel suo intervento ha ricordato che nel 2026 sono già 130 le donne che si sono rivolte all’associazione. Un dato che racconta quanto il problema sia concreto e vicino alla comunità.

La presidente ha insistito soprattutto su due parole: scelta e responsabilità. Fermare la violenza significa scegliere di non ignorarla, riconoscere i comportamenti che la alimentano e assumersi, ciascuno nel proprio ruolo, la responsabilità di contrastarli. Il messaggio della mattinata è rimasto scritto sul muro di scatoloni, davanti agli occhi della città: non rimandare, non voltarsi dall’altra parte. Agire insieme, oggi.

La manifestazione, intitolata “Il tempo è adesso”, è stata organizzata in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. La mattinata prevedeva anche un approfondimento in Comune sulla violenza digitale, nell’ambito della campagna “Libere anche qui”, con gli interventi di Lucy Sasso ed Erica Corradi. Tra i presenti l’assessora Sasso e l’ex vicesindaco Mattia Cattaneo.

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