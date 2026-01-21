SARONNO – Il buio di gennaio si è acceso ancora una volta grazie al calore e alla tradizione della Festa di Sant’Antonio Abate. Un appuntamento che affonda le radici nella cultura contadina del territorio e che ha richiamato centinaia di cittadini per il rito ancestrale del falò, momento simbolico per allontanare il gelo dell’inverno e invocare la luce della primavera.

Il racconto per immagini della serata, curato da Armando Iannone, cattura perfettamente l’essenza di questa celebrazione. La fotogallery ripercorre i momenti salienti dell’evento, a partire dall’intrattenimento del corpo musicale cittadino. La banda, partendo dal cuore del borgo contadino, ha accompagnato i presenti in un corteo suggestivo verso l’oratorio Prealpi, dove i festeggiamenti in onore del “Santo del Freddo” hanno raggiunto il loro culmine.

Le foto di Iannone immortalano la convivialità tipica di questa festa, con i canti popolari dell’osteria che hanno scaldato gli animi prima del momento più atteso: l’accensione del grande falò. Questo antico rito non è solo uno spettacolo visivo, ma un gesto di profondo significato per la comunità: un modo per allontanare la paura del buio e del gelo, richiamando la rinascita associata al sole e alla ripresa della vita. Come da tradizione, attraverso le fiamme che salgono al cielo, si invoca la benedizione sui campi, sul bestiame e sul futuro raccolto.

(foto di Armando Iannone)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09