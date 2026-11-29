SARONNO – Fortunatamente invece di rubare il Natale di Saronno si è accontentato di una bicicletta. Tra i protagonisti del pomeriggio di festa che sabato 28 novembre ha dato il via al Natale saronnese c’è stato anche il Grinch, il dispettoso personaggio verde che, con le sue incursioni e le sue gag, ha divertito grandi e piccoli.

Con il suo inconfondibile muso imbronciato, la giacca rossa e la sciarpa a righe, si è aggirato per il centro cittadino accanto a Babbo Natale, tra le postazioni dedicate alle attività per i più piccoli, il truccabimbi e le colorate animazioni natalizie.

Il Grinch è salito anche sul palco allestito in piazza Libertà, intrattenendo il pubblico insieme a un’elfa, ma non ha mancato di fare qualche incursione tra la folla. Al momento dell’intervento della sindaca Ilaria Pagani si è sistemato sotto il palco, ascoltando il suo discorso con una posa un po’ annoiata.

E prima di congedarsi per andare a “rubare il Natale” non ha resistito alla tentazione di combinare un ultimo dispetto: si è impossessato di una bicicletta, regalando un’altra gag ai presenti. Naturalmente il mezzo è stato poi restituito alla famiglia proprietaria.