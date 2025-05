SARONNO – Un auditorium gremito e carico di emozioni ha fatto da cornice, sabato 17 maggio, alla cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un poster per la pace“, promosso dal Lions International – Distretto 108 Ib1. L’evento, ospitato all’auditorium Aldo Moro di Saronno, ha unito l’arte dei più giovani e il riconoscimento dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine in un pomeriggio all’insegna della speranza, dell’educazione e della cittadinanza attiva.

Il tema scelto per l’edizione 2024-2025, “pace senza limiti”, ha ispirato studenti delle scuole saronnesi a esprimere la loro visione di un mondo migliore attraverso disegni intensi, colorati e ricchi di significato. Le opere vincitrici hanno saputo distinguersi per originalità, sensibilità e forza espressiva, trasformando la creatività in uno strumento potente di riflessione e dialogo.

A essere premiati sono stati Elisabetta Crosta (3B Istituto Sant’Agnese), Greta Jim Xuan Piao (3B Collegio Arcivescovile), Jason Bellomo (2A scuola Leonardo Da Vinci) e Viola Talini (2B Arcivescovile), giovani autori che con i loro lavori hanno interpretato con profondità il messaggio del concorso, attivo da oltre trent’anni in tutto il mondo.

Accanto al riconoscimento per i ragazzi, la cerimonia ha voluto anche celebrare il valore civile e umano delle forze dell’ordine, veri pilastri della convivenza democratica. Presenti in sala, in rappresentanza delle istituzioni, il luogotenente Nicola Muscettola per i carabinieri, il capitano Giosuè Salamone per la guardia di finanza, il comandante Claudio Borsani e il vice commissario Mario Nicoloso per la polizia locale, l’ispettore antincendi ing. Stefania Sant’Angelo per i vigili del fuoco e il coordinatore Massimo Invernizzi per la protezione civile.

L’evento è stato impreziosito dalla partecipazione delle autorità Lions: la governatrice del Distretto 108 Ib1 Anna Maria Peronese, il presidente di circoscrizione Andrea Arnaudo e l’officer distrettuale per il “Poster per la pace” Angelo Mauri, che hanno ribadito l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni nella promozione di valori fondamentali come il rispetto, il dialogo e la solidarietà.

(foto dell’evento)

