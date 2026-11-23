SARONNO – È arrivato questa mattina, lunedì 23 novembre, il grande albero di Natale destinato a illuminare piazza Libertà durante le festività. Una novità riguarda la sua collocazione: quest’anno è stato posizionato lateralmente, tra via Mazzini e via Garibaldi, anziché davanti alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.
La scelta è legata all’allestimento del videomapping immersivo, lo spettacolo di luci, immagini e musica che dal 6 dicembre al 6 gennaio animerà ogni giorno la facciata della chiesa, raccontando la storia di Saronno attraverso proiezioni della durata di circa sette minuti.
L’accensione dell’albero e delle luminarie è prevista per sabato 28 novembre, nel pomeriggio, con musica e animazioni in centro. Sarà il primo appuntamento di un ricco calendario natalizio che comprenderà il trenino per le vie cittadine, il calendario dell’Avvento, spettacoli itineranti, concerti e iniziative per i bambini, fino all’Epifania.
Nella fotogallery, le immagini dell’arrivo e della sistemazione dell’albero nella sua nuova posizione in piazza Libertà.
Natale a Saronno 2026: videomapping, pianoforte gigante, trenino e Calendario dell’Avvento. Tutti gli eventi
23112026
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Il programma dell’amministrazione prevede :
– nel pomeriggio musica e animazioni
-a seguire spettacoli itineranti trenino e concerti
– verso sera videomapping immersivo con musica e animazioni
-più tardi a sera avanzata risse ed accoltellamenti e scippi per chi capita
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