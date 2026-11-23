SARONNO – È arrivato questa mattina, lunedì 23 novembre, il grande albero di Natale destinato a illuminare piazza Libertà durante le festività. Una novità riguarda la sua collocazione: quest’anno è stato posizionato lateralmente, tra via Mazzini e via Garibaldi, anziché davanti alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

La scelta è legata all’allestimento del videomapping immersivo, lo spettacolo di luci, immagini e musica che dal 6 dicembre al 6 gennaio animerà ogni giorno la facciata della chiesa, raccontando la storia di Saronno attraverso proiezioni della durata di circa sette minuti.

L’accensione dell’albero e delle luminarie è prevista per sabato 28 novembre, nel pomeriggio, con musica e animazioni in centro. Sarà il primo appuntamento di un ricco calendario natalizio che comprenderà il trenino per le vie cittadine, il calendario dell’Avvento, spettacoli itineranti, concerti e iniziative per i bambini, fino all’Epifania.

Nella fotogallery, le immagini dell’arrivo e della sistemazione dell’albero nella sua nuova posizione in piazza Libertà.

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