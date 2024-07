SARONNO – Ieri sabato 27 luglio, in Prepositurale la Messa delle 18 è stata celebrata da monsignor Giuseppe Marinoni, nuovo prevosto alla guida della Comunità Pastorale Crofisso risorto, il cui ingresso a Saronno sarà ufficializzato domenica 8 settembre.

In una Prepositurale gremita di fedeli monsignor Giuseppe Marinoni è stato accolto con affetto dai fedeli.

“E’ un giorno per me speciale e spero anche per voi – ha detto – Un momento di grande emozione e un po’ di curiosità; perché vi starete chiedendo come sarà questo nuovo prevosto, e vi confesso che anch’io mi sto chiedendo se sarò all’altezza delle vostre attese. Di certo vedendo questa bellissima chiesa strapiena di fedeli, nel concetto più ampio di questa parola “curiosità” intravedo la reciproca volontà di accrescere il desiderio del sapere divino, rifugiandosi nella fede di Dio, e la reciproca disponibilità ad iniziare un cammino pastorale da fare insieme”.

Al termine della Santa Messa l’abbraccio dei fedeli con un momento di incontro e di reciproca conoscenza.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

