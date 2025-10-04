SARONNO – Un pomeriggio di entusiasmo e ispirazione per gli studenti dello Ial Saronno e dello Ial Legnano, che venerdì 3 ottobre hanno incontrato all’auditorium “Aldo Moro” il pastry chef Tommaso Foglia, volto noto di Bake Off Italia e professionista di fama internazionale.

Con semplicità e grande disponibilità, Foglia ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza, accompagnato da Samuele Calzari, amatissimo docente dello Ial. Il suo racconto, fatto di passione, sacrificio e determinazione, ha offerto agli studenti un messaggio chiaro: per raggiungere i propri obiettivi servono impegno, curiosità e la capacità di mettersi in gioco.

Foglia ha invitato i giovani a non sprecare il tempo, a cogliere le occasioni e a investire su sé stessi, ricordando che “non basta saper fare, bisogna anche conoscere e studiare”. Durante l’incontro non sono mancati momenti di confronto, domande, curiosità e la firma di autografi per studenti e genitori, che hanno partecipato con entusiasmo.

Originario di Nola, Tommaso Foglia ha iniziato la sua carriera da giovanissimo nel ristorante stellato Don Alfonso 1890 e ha lavorato in importanti realtà italiane e internazionali, fino a diventare executive pastry chef e, nel 2022, Pastry Chef dell’anno e giudice del celebre programma televisivo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09