SARONNO – “Il mondo è nelle mani dei nostri giovani ed il Prealpi è un bellissimo esempio di didattica moderna”. È uno dei passaggi più applauditi dell’intervento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante la cerimonia per i cinquant’anni dell’Istituto Prealpi di via San Francesco, celebrati venerdì 8 maggio in un teatro gremito di studenti, docenti, famiglie e autorità.

La festa per il traguardo raggiunto dalla scuola paritaria saronnese è diventata anche l’occasione per ripercorrere la storia di una realtà educativa nata nel 1975 e cresciuta insieme alla città, trasformandosi nel tempo in un punto di riferimento non solo scolastico ma anche culturale e sociale.

Ad accogliere gli ospiti il fondatore Carlo Manzoni insieme alla dirigenza scolastica. Presenti anche la sindaca Ilaria Pagani, il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, rappresentanti delle istituzioni civili e militari e numerose personalità del territorio.

Nel suo intervento Fontana ha rivolto un messaggio diretto agli studenti: “Impegnatevi non solo per superare gli esami, ma per acquisire competenze per il vostro futuro. Abbiate fiducia in voi stessi e rispetto degli altri”. Il governatore ha poi sottolineato la capacità dell’istituto di leggere in anticipo i cambiamenti della società: “Chi l’ha fondata ha avuto sempre una visione molto precisa: ha capito che il mondo stava cambiando e che era necessario sviluppare la conoscenza delle tecnologie e la sperimentazione diretta. Questo mix di conoscenza teorica e pratica è stato uno degli elementi vincenti”.

A ricordare il valore sociale della scuola è stato il dirigente scolastico Franco Marano: “L’investimento nella formazione, nella scuola, è il migliore che ci possa essere. Non è mai una spesa per lo Stato, perché quando una scuola cresce, cresce un territorio. Quando la scuola salva dall’abbandono scolastico un ragazzo, vince tutta la società”.

Molto personale anche il ricordo della sindaca Pagani, che ha parlato del proprio legame con l’istituto: “Ho visto crescere questa scuola, già da studentessa. Hanno centrato l’obiettivo, nel corso del tempo sono riusciti sempre a creare un percorso valido ed attraente per i giovani”.

Il fondatore Carlo Manzoni ha invece ripercorso le origini del Prealpi, nato inizialmente con corsi serali per rispondere alle esigenze formative del territorio e diventato negli anni una realtà capace di promuovere anche attività culturali e sportive: “L’Istituto Prealpi ha partecipato attivamente ad attività culturali e sociali, come concerti di musica classica, jazz e operetta. Abbiamo pubblicato volumi e l’istituto è stato anche sponsor storico del Pedale Saronnese”.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso agli studenti e ai docenti, simbolo di una scuola che in mezzo secolo ha saputo affrontare i cambiamenti della modernità senza perdere attenzione per le relazioni umane e la crescita personale dei ragazzi.

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