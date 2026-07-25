SARONNO – La prima edizione del Matteotti Motor Night ha trasformato la piazza di viale Amendola in un luogo di incontro, convivialità e passione per i motori, regalando al quartiere una serata partecipata e ricca di iniziative.

L’evento ha preso il via con l’AperiMotor presso la Cascina della Vigna, organizzato in collaborazione con Ial Lombardia e Cascina della Vigna. Successivamente una ventina di auto sportive e d’epoca, insieme a circa venti motociclette, hanno sfilato per le vie della città fino a raggiungere la piazza principale del quartiere, attirando l’attenzione e la curiosità dei cittadini lungo il percorso.

Per i saluti istituzionali erano presenti il sindaco di Saronno Ilaria Pagani e l’assessore Mauro Lattuada. Nel corso della serata hanno partecipato anche l’assessora Cornelia Proserpio e il vicesindaco Mattia Cattaneo, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale all’iniziativa.

Le vetture e le motociclette esposte, ammirate con entusiasmo da famiglie, bambini e anziani, hanno fatto da suggestiva cornice all’esibizione di balli latino-americani, che ha coinvolto il pubblico con energia e spettacolo.

Grande interesse anche per l’area dedicata ai più piccoli, dove è stato allestito un laboratorio di montaggio e prova delle Mini 4WD, che ha permesso ai bambini di avvicinarsi in modo divertente al mondo del modellismo.

L’Associazione Il Gabbiano desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: i volontari, gli espositori, gli sponsor, le associazioni coinvolte, i commercianti e tutti i cittadini che hanno scelto di trascorrere la serata in Piazza di Viale Amendola, contribuendo a rendere vivo e partecipato il quartiere.

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