SARONNO – I ladri di valigie del Malpensa Express trovato una “casa” ossia una base stabile nel quartiere Retrostazione. Ad impressionare i residenti non sono soltanto le decine di trolley aperti e zaini svuotati abbandonati tra aiuole e marciapiedi, ma anche il fatto che i malviventi agiscono ormai in pieno giorno, ben visibili, senza preoccuparsi troppo di chi passa o osserva la scena.

Le immagini inviate alla redazione mostrano persone intente ad armeggiare tra valigie e borse vicino agli edifici della zona, mentre poco distante restano vestiti, documenti, confezioni vuote e oggetti personali sparsi a terra. In alcuni casi i trolley vengono lasciati aperti dopo essere stati rovistati, con il contenuto abbandonato nelle aree verdi o lungo i percorsi pedonali.

E’ il bottino di quando viene prelevato approfittando di attimi di distrazione stanchezza sui binari, nelle auto e nelle aree intorno alla stazione e in particolare al binario 6 dove fermano i convogli dei viaggiatori diretti all’aeroporto. I ladri prenderebbero rapidamente denaro, dispositivi elettronici o altri oggetti di valore, lasciando invece vestiti e tutto ciò che ritengono inutile. Poi si allontanerebbero senza particolari problemi, abbandonando sul posto il resto del materiale.

La presenza continua di valigie e zaini abbandonati viene indicata dagli abitanti del quartiere come il segno evidente di un fenomeno diffuso. Da tempo i residenti chiedono maggior attenzione per il quartiere del Retrostazione, segnalando episodi di degrado, spaccio e furti.

Nelle fotografie inviate alla redazione si vedono trolley aperti, zaini lasciati sui muretti e rifiuti accumulati nelle aree verdi della zona. Una situazione che, secondo chi vive nel quartiere, ormai si ripeterebbe con frequenza quasi quotidiana.

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