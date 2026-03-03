SARONNO – Una serata snella nei tempi ma ricca di contenuti tecnici, con l’obiettivo di analizzare e spiegare nel merito le ragioni del Sì al referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo. L’incontro si è svolto ieri sera, lunedì 2 marzo, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario.

A fare gli onori di casa i segretari cittadini Gianpietro Guaglianone per Fratelli d’Italia e Angelo Veronesi per la Lega, che hanno introdotto la serata sottolineando la volontà di offrire un momento di approfondimento sui contenuti della riforma. In apertura anche un omaggio floreale alle relatrici in vista dell’8 marzo. Serata aperta con un affondo al Pd Saronno incapace di garantire anche l’esposizione nei tempi dei cartelloni elettorali.

Tra i relatori l’avvocato Samuele Genoni, corresponsabile dell’Osservatorio Ordinamento Giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, l’assessore regionale Francesca Caruso, i deputati Stefano Candiani e Stefano Maullu.

Proprio l’intervento tecnico di Samuele Genoni ha aperto la parte centrale dell’incontro con un richiamo ai lavori dei padri costituenti. Citando le trascrizioni del 1947, ha ricordato come fosse già stato evidenziato il rischio di creare “interdipendenze tra i magistrati, tra coloro che chiedono i voti e coloro che li danno” sottolineando che “le elezioni hanno senso quando esprimono un indirizzo politico, ma non quando si tratta di funzioni tecniche e amministrative”. Un passaggio utilizzato per sostenere la legittimità del sorteggio come strumento alternativo al sistema elettivo all’interno del Csm.

Isabella Tovaglieri ha parlato di una riforma “non contro la magistratura ma per rafforzarla”, invitando i presenti a farsi portavoce delle ragioni del Sì.

Francesca Caruso ha insistito sul tema della fiducia nelle istituzioni: “Non è un referendum contro la magistratura ma per una giustizia più libera da condizionamenti interni”, soffermandosi sulla separazione delle carriere e sul superamento delle correnti.

Stefano Candiani ha richiamato il principio di imparzialità: “La giustizia si amministra nel nome del popolo ed è giusto che il popolo si esprima”. Non solo richiamando il quiz ha detto di voler far ricorso all’aiuto da casa e ha mostrato alcuni video di Gratteri.

Spazio anche al pubblico con due domande, poste da Silvia Testi e dalla consigliera Marina Ceriani, in particolare sui requisiti richiesti ai magistrati coinvolti nel sorteggio.

Tra i presenti in sala anche il sindaco Evasio Regnicoli, esponenti locali di Lega e Fratelli d’Italia del Saronnese in sala anche alcuni esponenti di Forza Italia come Rienzo Azzi consigliere comunale azzurro e rappresentanti di Azione. La serata si è chiusa con il richiamo ai prossimi appuntamenti informativi dedicati sia alle ragioni del Sì sia a quelle del No.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti