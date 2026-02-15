SARONNO – Rendering della nuova scuola Rodari. A condividerli con una nota l’istituto comprensivo Ignoto Militi. A partire dall’anno scolastico 2026/2027 la nuova scuola Rodari sarà la casa di tanti docenti e alunni iscritti all’istituto comprensivo “Ignoto Militi”. Un progetto ambizioso, nato dalla sinergia di idee e di intenti tra Regione Lombardia, Comune di Saronno e tutti gli attori coinvolti, che restituisce alla città una scuola pensata come luogo di crescita, incontro e innovazione.

La nuova Rodari non è solo un edificio moderno, come raccontano le immagini degli ambienti in fase di realizzazione, ma una vera e propria idea di scuola. Un luogo in cui l’apprendimento collaborativo, il making, la condivisione di esperienze e lo sviluppo di competenze trasversali trovano spazio in ambienti flessibili e dinamici, capaci di integrarsi con una didattica attiva e innovativa.

Alla base del percorso educativo c’è la consapevolezza che l’“agire pensato”, come insegna la pedagogia del lavoro di Célestine Freinet, rappresenti una modalità irrinunciabile di apprendimento. Il laboratorio diventa così il luogo privilegiato dell’azione didattica: scientifico, artistico, musicale, espressivo e ambientale, in un’unica visione che coinvolge studenti e insegnanti in un processo continuo di formazione e ricerca.

Un valore aggiunto fondamentale del progetto è stato il contributo diretto degli alunni e delle alunne che hanno partecipato alla progettazione degli ambienti modulari e laboratoriali. Le loro idee hanno aiutato a immaginare spazi che incoraggiano creatività, manualità, gioco.

Gli spazi interni sono concepiti come ambienti modulari, fluidi e flessibili: atelier creativi, aree di progettazione condivisa, arredi mobili, zone di benessere e di riflessione. Accanto ai laboratori artistici e scientifici, trovano spazio l’orto e la serra, vere “aule a cielo aperto” dove l’esperienza diretta diventa strumento di conoscenza e rispetto per l’ambiente.

La nuova Rodari è una scuola all’avanguardia, nata per gli alunni e le alunne ma fruibile da tutti, aperta al territorio e pensata anche per la formazione e l’autoformazione del corpo docente, grazie all’utilizzo degli spazi in orario scolastico ed extrascolastico e alla collaborazione con esperti esterni. Ci sarà una nuova casa da abitare, da vivere e da riempire di relazioni, idee e tante “cose” belle.

