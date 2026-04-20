SARONNO – Un racconto per immagini che diventa memoria condivisa: è stato il video dedicato ai viaggi tra Saronno e San Fratello il momento centrale dell’incontro di domenica 19 aprile a Villa Gianetti, ultimo appuntamento della “Festa siciliana”.

Proiettato alle 11.30 nella sala del Bovindo, il filmato, realizzato da Armando Iannone, ha ripercorso gli scambi tra le due comunità dal 2008 a oggi, alternando immagini dei momenti istituzionali a scene di vita vissuta. Un viaggio tra incontri, eventi e legami costruiti nel tempo, seguito da un pubblico numeroso e attento.

Il video ha messo al centro le persone e le relazioni, restituendo il senso di un percorso condiviso. Dai primi meeting fino alle esperienze più recenti, il racconto ha evidenziato la continuità di un rapporto che va oltre le singole iniziative.

Tra i passaggi più significativi anche quelli legati alla recente trasferta a San Fratello durante le festività di Pasqua, con la delegazione saronnese guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Un’esperienza richiamata nel video e descritta dai presenti come intensa, con un clima di accoglienza e partecipazione.

Nel pomeriggio, alle 16.30, si è svolto un ulteriore momento di incontro aperto al pubblico, a conferma dell’interesse verso il progetto.

La fotogallery di Edio Bison documenta la giornata a Villa Gianetti, tra pubblico, allestimenti e protagonisti.

Nel resto del weekend il centro è stato animato da stand gastronomici, artigianato e musica, con iniziative diffuse tra piazza Libertà e le vie cittadine.

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