SARONNO – L’attesa, il testa a testa, l’entusiasmo, l’abbraccio della città e la gioia: sono tante le emozioni che hanno attraversato la giornata del ballottaggio che ha incoronato Ilaria Pagani nuova sindaca di Saronno. Una giornata intensa, cominciata con il voto nei seggi cittadini e culminata con l’arrivo dei risultati e l’applauso della sua squadra e dei sostenitori nel quartier generale della coalizione di centrosinistra.

Pagani, sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere Azione, ha vinto con il 52,66% delle preferenze, battendo Rienzo Azzi, candidato del centrodestra. Una vittoria storica: per la prima volta Saronno avrà una sindaca.

Le foto di Armando Iannone raccontano i momenti più significativi della festa finale: l’abbraccio con i candidati consiglieri, i sorrisi, le lacrime e la gioia incontenibile di chi ha creduto fino all’ultimo in un cambiamento possibile. Un racconto per immagini da rivivere fotogramma per fotogramma.

