SARONNO – Una cena elettorale con 150 partecipanti, tra bandiere della Lega, applausi e selfie: così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato accolto domenica sera al ristorante Gatsby di Saronno. L’evento è stato aperto dall’intervento dell’ex sindaco Alessandro Fagioli, che ha introdotto il ritorno del leader del Carroccio in città. Salvini è arrivato puntuale alle 21, accolto da un caloroso entusiasmo, e ha preso la parola ribadendo il forte legame con Saronno: “Ci tenevo ad esserci – ha detto – sono partito da Roma e domani torno per il consiglio dei ministri, ma qui abbiamo fatto bene in passato e la città merita un nuovo centrodestra”.

Tanti i presenti, oltre all’immancabile Elio Fagioli, che hanno voluto partecipare alla serata conviviale e scattare una foto con il ministro. Il discorso di Salvini è stato accolto da numerosi applausi e ha dato slancio alla corsa elettorale del centrodestra saronnese. Assente per un problema di salute Rienzo Azzi che ha inviato un saluto ai partecipanti alla serata.

QUI L’INTERVENTO DI SALVINI SU SARONNO

