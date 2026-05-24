SARONNO – Un assegno da 1.750 euro e tanti piccoli calciatori riuniti nel ricordo di Fily hanno segnato l’epilogo del torneo benefico “In campo con Fily”, andato in scena oggi, domenica 24 maggio, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

L’iniziativa dedicata alla categoria Pulcini, organizzata in collaborazione con Simi Sport e Insieme per Fily con il supporto di Fbc Saronno, ha unito sport e solidarietà coinvolgendo giovani atleti, famiglie e volontari in una giornata intensa e partecipata.

Momento particolarmente significativo quello della consegna dell’assegno benefico da 1.750 euro, destinato a sostenere attività a favore dei bambini malati di tumore. A consegnarlo sono stati il direttore generale di Fbc Saronno Marco Proserpio e Simone Malaisi di Simi Sport.

Presente anche la madre di Fily, intervenuta durante le premiazioni che hanno concluso il torneo.

“Ogni passo in campo nel ricordo di Fily” è stato il filo conduttore della giornata, vissuta tra partite, applausi ed emozione.

(foto dalla pagina fb dell’Asd Fbc Saronno)

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