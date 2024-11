SARONNO – “Saronno in gioco” ha trasformato la palestra Aldo Moro in un vivace centro ludico, coinvolgendo oltre 600 partecipanti in due giorni dedicati ai giochi da tavolo. Con l’obiettivo di valorizzare il gioco come strumento educativo e sociale, l’evento ha unito famiglie, educatori e appassionati in un’esperienza di crescita e condivisione. Incontri, corsi e attività hanno aperto nuove prospettive, lasciando il segno come un’iniziativa innovativa e di successo per la città.

(foto dell’evento)

