SARONNO – Settecento partecipanti, oltre 300 prestiti di giochi, 25 persone impegnate nella multitavolo per sei ore e una comunità entusiasta che ha riempito ogni spazio disponibile. La prima giornata di Saronno in Gioco è stata un’esplosione di energia, creatività e voglia di divertirsi: un successo pieno che ha superato le aspettative della vigilia e che ha già acceso l’attesa per oggi, domenica 16 novembre, quando prenderà il via il secondo round del festival.

Fin dal mattino le diverse location coinvolte si sono riempite di persone di tutte le età: chi si è seduto a provare un titolo nuovo, chi ha sfidato amici e sconosciuti, chi ha scoperto il fascino dei giochi di ruolo con sessioni one shot e campagne immersive. Tavoli sempre pieni, corridoi animati dal via vai continuo dei visitatori e volontari delle associazioni ludiche impegnati senza sosta per accompagnare curiosi, famiglie e appassionati.

Tra i momenti più applauditi c’è stata la multitavolo, con 25 giocatori guidati da 5 master e 3 membri dello staff per una maratona di sei ore. Molto attesa anche la sessione “a lume di candela”, una partita speciale in cui l’avanzare dell’avventura è scandito dalle candele che si spengono una dopo l’altra. Non è mancato un pizzico di rammarico per l’assenza della campagna notturna, saltata per mancanza di iscritti, ma gli organizzatori promettono di riprovarci il prossimo anno con nuove idee e proposte.

Soddisfatto e visibilmente emozionato l’ideatore Fabrizio Reina, che ha raccontato così la giornata: “Abbiamo registrato 640 presenze, che diventano circa 700 considerando anche chi ha partecipato alle attività di gioco di ruolo. È un risultato enorme, soprattutto se pensiamo che lo scorso anno avevamo gli stessi numeri ma su due giorni. Abbiamo prestato più di 300 giochi e la multitavolo è stata molto apprezzata. Siamo soddisfatti e pronti per iniziare una nuova giornata”.

Reina ha voluto anche sottolineare il ruolo fondamentale di chi rende possibile la manifestazione: “L’evento è organizzato sì da me con Fondazione Diamond, che crede nella formazione dei giovani, nella comunicazione e nell’uso del gioco come strumento educativo. Senza il suo supporto tutto questo non sarebbe possibile”.

E oggi si riparte. Con workshop, tavole rotonde, tornei, autori, nuovi titoli da provare e tanti partecipanti già pronti a tornare ai tavoli, molti dei quali ieri pomeriggio si sono salutati dandosi appuntamento alla seconda giornata.

Il programma completo è disponibile su www.saronnoingioco.it.

