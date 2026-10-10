SARONNO – Tanti attivisti di Saronno, ma anche dei comuni vicini, da Uboldo a Castellanza e persino da Vanzago, hanno partecipato oggi, sabato 10 ottobre, alla mobilitazione per la Palestina, portando striscioni e bandiere della pace e palestinesi. Un’ottima partecipazione per la mattinata di solidarietà, che ha visto anche la presenza dell’assessora Lucy Sasso e della rete di associazioni 4 Passi di Pace.

Davanti alla chiesa di San Francesco i partecipanti hanno spiegato gli striscioni arcobaleno, tra cui quello della rete 4 Passi di Pace di Saronno. Accanto alle bandiere palestinesi, anche un telo composto da tanti riquadri colorati con disegni e messaggi di pace. Sugli striscioni, il richiamo alla libertà e alla giustizia per il popolo palestinese.

L’incontro in piazza San Francesco, con ritrovo alle 10, si è aperto con la recita della preghiera di San Francesco. È seguito un intervento dedicato alla Giornata mondiale della salute mentale, con una riflessione sul forte impatto della guerra sul benessere psicologico delle persone. Un richiamo alle conseguenze dei conflitti, che colpiscono anche la salute mentale di chi vive violenze, perdite e paura.

La manifestazione saronnese si è inserita nella giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, alla quale ha aderito la Rete Palestina Anima Mundi. Tre le richieste al centro dell’iniziativa: il rispetto del diritto internazionale, sanzioni ed embargo contro Israele e la tutela della libera espressione del dissenso. Gli organizzatori chiedono inoltre di interrompere ogni complicità con quelle che definiscono politiche genocidarie e colonialiste israeliane.

E’ seguito un corteo che ha portato gli attivisti fino in piazza Avis dove sono state realizzati diversi interventi.

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