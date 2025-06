SARONNO – C’è tempo fino a domenica 8 giugno per visitare la mostra “Figli di un calcio minore”, allestita nella sala Nevera di Saronno. Un percorso espositivo che racconta con passione e cura il mondo del calcio dilettantistico e semiprofessionistico lombardo, attraverso una collezione di circa 75 maglie, datate dagli anni ’70 fino a oggi.

Tra le divise in esposizione spiccano anche alcune storiche maglie dell’Fbc Saronno, che testimoniano l’evoluzione della società cittadina e il legame profondo con il territorio. La mostra propone un viaggio nella memoria sportiva regionale, capace di suscitare emozioni nei tifosi di ogni età e offrire spunti di riflessione sulla cultura sportiva di base.

L’iniziativa si rivolge non solo agli appassionati di calcio, ma anche a chi è interessato alla dimensione sociale e identitaria dello sport locale. Ogni maglia racconta una storia fatta di passione, sacrificio e senso di appartenenza, lontana dai riflettori del professionismo ma vicina al cuore delle comunità.

Orari di apertura: sabato 7 e domenica 8 giugno dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

