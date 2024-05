SARONNO – Martedì 14 aprile in una sala del Bovindo gremita la fondazione “Saronno in salute” riconosciuta da Regione Lombardia e voluta dall’imprenditore Gianfranco Librandi, con il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e Annalisa Renoldi ha fatto il punto del primo anno di attività con l’arrivo di diverse nuove dotazioni. QUI LA SINTESI DELLA SERATA

Si è parlato però anche dei progetti futuri. L’intenzione è quella, come rimarcato dallo stesso Librandi autore di un accorato ringraziamento al personale dell’ospedale e dell’Asst, continuare con una stretta collaborazione non solo sul fronte delle dotazioni da acquistare ma anche sul finanziamento di percorsi sanitari per specifiche patologie e investimenti in formazione per il personale. A presentare i progetti futuri Alba Sciascera primario del reparto di Medicina che prima del suo intervento ha ricordato l’essenziale donazione al presidio ospedaliero da parte di Librandi durante l’emergenza Covid.

Sul fronte delle nuove dotazioni oltre al laser appena acquistato arriveranno: onde d’urto, portatile per scopia, telecamera 4k, letto operatorio oftalmico, ecografo, moc e spirometro.

Sul fronte della formazione si sta valutando il finanziamento della frequenza di una scuola di specializzazione di uno o più medici saronnesi, corsi di formazione e borse di studio per data manager, corsi di formazione siumb per certificazione competenze e corsi di coaching per motivare il personale sanitario.

Ma non solo. La fondazione è pronta a implementare, sostenere ed investire in alcuni progetti in essere ossia telemedicina e telemonitoraggio a domicilio per il paziente polipatologico fragile, l’ affido internistico con presa in carico del paziente dimesso da pronto soccorso o da reparto di degenza, per l’oncoreumatologia visite congiunte con oncologo e reumatologo, azione di prevenzione e monitoraggio del diabete, progetto per brevi degenze in reparto posto sopra il pronto soccorso, degenza di semintensiva internistica con ventilatori e telemetrie con centraline, farmacista che interviene in corsia nella deprescrizione dei farmaci antimicrobial stewardship prevenzione antibiotico resistenza e non ultimo il potenziamento del reparto di oncologia.

(foto di Armando Iannone)

