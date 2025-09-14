SARONNO – Un cero a forma di leoncino con lo stemma di papa Leone XIV ha catturato l’attenzione dei fedeli ieri al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. È il “Giubi-Leone”, creato appositamente come segno di devozione e di legame con il Pontefice. Il cero, simbolo di preghiera e speranza, ricorda l’8 maggio, giorno dedicato alla Madonna di Saronno e data dell’elezione di Leone XIV.

La celebrazione è stata scandita da momenti di raccoglimento e preghiera. Dopo l’accensione del “Giubi-Leone”, alle 17.15, la comunità ha rivissuto il significato dell’8 maggio, giorno profondamente legato alla storia religiosa della città. Subito dopo, alle 17.30, si è tenuta la recita del Rosario, questa volta dedicata ai “Misteri di Pietro e della Chiesa”, con la partecipazione di numerosi fedeli.

Alle 18 la celebrazione si è conclusa con la messa e una speciale preghiera per il Papa, alla vigilia del suo 70° compleanno. Un appuntamento che ha voluto unire la comunità locale al Santo Padre con un segno concreto e affettuoso, rafforzando il filo spirituale che lega il Santuario saronnese a Roma.

