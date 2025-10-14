SARONNO – Grande partecipazione al santuario della Beata Vergine dei Miracoli nella giornata di sabato 12 ottobre. Una folla di fedeli ha preso parte al momento di preghiera dedicato al beato Carlo Acutis, accostandosi al tradizionale “bacio” della reliquia e lasciando una propria intenzione nella “cassetta della posta” dedicata al giovane beato.

Da un anno una reliquia di Carlo Acutis è custodita in modo permanente all’interno del santuario cittadino, divenuto così punto di riferimento per i tanti devoti e per i numerosi studenti saronnesi. Proprio Acutis, esempio di fede e impegno nella vita quotidiana, è il patrono dei circa diecimila studenti che frequentano le scuole della città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

14102025