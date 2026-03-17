SARONNO – “E’ stato un onore per me partecipare a questo scherzo che in realtà è stato soprattutto un momento molto emozionante”. Così racconta la sua esperienza Edoardo Greco, il saronnese tra i protagonisti dello scherzo a Massimo Boldi andato in onda ieri sera, lunedì 16 marzo, nella puntata “Scherzi a parte”.

Una novità per la trasmissione, che ha voluto – anche con la complicità della figlia Micaela Boldi – raccontare un lato meno conosciuto della personalità dell’attore, alternando momenti di leggerezza a passaggi più personali. Edoardo Greco, volto noto per il suo impegno dell’oratorio Prealpi, ha preso parte alla fase del finto provino, uno degli snodi centrali dello scherzo. Insieme ad altri attori, si è trovato a interagire con Boldi svelandone subito l’identità, contribuendo a costruire l’atmosfera necessaria allo sviluppo della scena. Tra travestimenti, improvvisazione e gag, lo scherzo si è sviluppato fino al momento finale, quando l’ingresso della figlia ha portato alla rivelazione. Il confronto ha unito ironia ed emozione, offrendo al pubblico un’immagine diversa dell’attore.

QUI LO SCHERZO

Due settimane fa ad essere protagonista, come location di uno scherzo, Lazzate e il sindaco Andrea Monti.

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