SARONNO – Dal momento del drammatico incidente sono passati più di dieci giorni ma la presenza di amici e familiari in viale Europa continua senza sosta. Lo sconcerto e il dolore per la scomparsa Emanuele Accomando, 24 anni, residente a Garbagnate Milanese, e Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, di Caronno Pertusella, morti nel sinistro mortale avvenuto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio continua ad essere devastante così amici e parenti continuano a ritrovarsi davanti a quella pianta dove si è consumata la tragedia.

Qui poco per volta, un pensiero per volta, si è creato una sorta di memoriale: fiori bianchi, rose rosse, tanti lumini ma anche qualche filo di luci, quasi non si volesse far spegnere la memoria della tragedia ma soprattutto il ricordo dei due ragazzi. La maglietta con la foto dei due amici, indossata da molti ai funerali, e tante dediche, da un semplice “mi manchi” inciso nel legno. A commuovere sono però le persone che nel corso della giornata o di sera arrivano dal vicino parcheggio del centro commerciale e si raccolgono in preghiera per qualche minuto, in silenzio, per poi tornare alla frenesia della quotidianità.

La tragedia si è consumata poco prima delle 2 lungo viale Europa. L’’Audi Rs3, sulla quale viaggiavano due amici, è uscita di strada e dopo aver urtato un palo si è schiantata contro un albero a margine della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica.

Accanto al cordoglio espresso sul luogo dell’incidente e sui social, è stata avviata anche una raccolta fondi online dedicata ai due ragazzi. In pochi giorni sono state raccolte donazioni per circa 20 mila euro, segno concreto della vicinanza di amici, conoscenti e di un’intera comunità che continua a stringersi attorno alle famiglie.

