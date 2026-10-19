SARONNO – Sabato 17 ottobre, negli spazi di Villa Gianetti, è stata inaugurata la mostra celebrativa “120 Foglie Morte“, dedicata alle 120 edizioni del Giro di Lombardia.

L’esposizione, organizzata grazie alla collaborazione tra musei, associazioni, collezionisti ed enti, propone un percorso dedicato all’evoluzione della bicicletta da corsa dal 1905 al 2025. All’interno delle sale della villa, ciascun periodo storico è rappresentato da una bicicletta d’epoca affiancata da un pannello espositivo informativo. I pannelli approfondiscono tre aspetti principali: il contesto storico-sportivo del ciclismo negli anni di riferimento, le evoluzioni tecnologiche del periodo, come materiali, geometrie, cambi e componenti, e la scheda tecnica dettagliata della bicicletta in mostra.

Tra i modelli storici ed era-simbolo esposti su passerelle rosse si trovano veicoli che tracciano l’intera storia del ciclismo, partendo dai primi del Novecento con la Peugeot Trophée de France del 1911 e la Automoto Course del 1924. Il percorso prosegue poi attraverso le epoche centrali con la Maino Super Campionissimo del 1936, la Legnano Roma Campione del Mondo del 1946 e la De Rosa Elaborata del 1974. L’evoluzione procede verso l’era moderna con la Wilier Triestina Cento Cunego del 2007 e la Merida Scultura Bahrain del 2017, fino a giungere ai giorni nostri con la Colnago V4Rs UAE Emirates McNulty del 2024, a rappresentare l’innovazione tecnologica contemporanea.

La mostra offre così la possibilità di osservare da vicino come sono cambiati nel tempo i telai, i componenti e la tecnologia delle biciclette da corsa nel corso di oltre un secolo di storia del Giro di Lombardia.

(foto dell’evento)

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