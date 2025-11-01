SARONNO – È stata inaugurata questa mattina, sabato 1 novembre, nella sala Nevera del centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario 2, la mostra documentale “Il ritorno alla libertà. Gli internati militari saronnesi durante la Seconda guerra mondiale”.

Un appuntamento molto partecipato, che ha visto la presenza di numerosi cittadini e delle autorità locali, tra cui la sindaca Ilaria Pagani, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“È un momento particolarmente significativo. Questa mostra è un esercizio di memoria per noi e per i nostri giovani, per non dimenticare il coraggio, la resilienza e la coerenza di chi ha saputo mantenere saldi i propri principi. Ricordiamo quanti hanno sacrificato la vita per restare fedeli ai propri ideali”.

Durante l’inaugurazione si sono alternati momenti di lettura di poesie e racconti interpretati da Domitilla Colombo, accompagnati dalle note di Lorenzo Bertocchini e con la partecipazione speciale di Charlie Yelverton, ex stella del basket e figura molto amata a Saronno.

La mostra, dedicata agli internati militari italiani (Imi), è promossa dal Gruppo familiari Imi, Anpi Saronno, Società storica saronnese e Ufficio archivio comunale, con la collaborazione della Croce Rossa di Saronno, Pro Loco, Archivio Samuel Rimoldi e Archivio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Saronno.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 9 novembre, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

