SARONNO – Grande partecipazione sabato 12 aprile per la presentazione della mostra fotografica “La porta delle Amadriadi“ di Paolo Volonté, nuovo appuntamento della stagione espositiva Art Foyer, promossa dalle associazioni culturali Helianto e Artigian Arte (guidata dall’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il teatro Giuditta Pasta.

Nel corso della serata, il pubblico ha potuto conoscere da vicino l’autore, che ha raccontato il senso profondo della sua ricerca: un viaggio visivo e simbolico nel cuore dell’albero, emblema della vita umana e ponte tra l’essere umano e la natura. Un progetto che fonde fotografia, mitologia e linguaggi visivi della moda, dando vita alle Amadriadi (ninfe degli alberi) in una narrazione potente e immersiva.

Ad arricchire l’evento, una suggestiva performance teatrale a cura degli attori dell’associazione e un aperitivo conviviale offerto da Galli al Teatro.

La mostra, curata da Sabrina Romanò, resterà visitabile fino al 4 maggio nel foyer del teatro Giuditta Pasta durante gli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria.

Le foto dell’inaugurazione sono state scattate Armando Iannone.

(foto di Armando Iannone)

