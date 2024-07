SARONNO – In occasione del trentasettesimo anniversario dell’ufficio postale di via Varese, il circolo culturale saronnese “Il tramway” ha organizzato una mostra filatelica e documentaria. L’inaugurazione, che si è tenuta lo scorso venerdì 5 luglio alle 10.30, ha visto presenti anche il sindaco Augusto Airoldi per il taglio della torta.

La mostra sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19 e il sabato dalle 8.20 alle 13.30. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del circolo culturale saronnese Il Tramway all’indirizzo www.iltramway.net.