SARONNO – Domenica 10 maggio, nell’immobile di via Isonzo 8d a Turate, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Scuderia Ferrari Club Saronno. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, l’evento ha registrato una partecipazione di circa sessanta persone, segnando l’inizio di una nuova fase operativa per il sodalizio.

Il direttivo ha presentato una struttura caratterizzata da ambienti moderni e funzionali, concepiti per consolidare il ruolo del club quale punto di riferimento per gli estimatori del marchio automobilistico. L’allestimento della giornata ha visto l’esposizione di diverse vetture Ferrari e di una selezione di modelli in scala prodotti dalla Bbr Models, illustrati dal vicepresidente Nando Reali.

Nel corso dell’incontro, il presidente Massimo Martinelli ha esposto le linee programmatiche del nuovo corso, focalizzate sull’apertura verso il territorio e sulla sinergia con le realtà d’eccellenza locali. Alla cerimonia hanno preso parte autorità e figure di rilievo del settore motoristico, tra cui Ilaria Pagani, sindaca di Saronno, Laurence Balestrini, pilota locale di Formula 3.

Come atto formale di riconoscimento, la presidenza ha omaggiato i soci presenti, la sindaca e il pilota Balestrini con un modellino Ferrari personalizzato. La manifestazione si è conclusa con un rinfresco istituzionale, volto a sottolineare il legame tra l’associazione, la comunità saronnese e le eccellenze sportive del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09