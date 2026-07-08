SARONNO – Incendio nella notte alla nuova scuola Rodari, nel cuore del quartiere Prealpi. Intorno alle 3 i primi residenti hanno iniziato ad avvertire l’odore di bruciato, che tutt’ora, alle 9, interessa ancora l’intera area intorno alla scuola.

Secondo le prime ipotesi, potrebbe esserci un’effrazione all’origine dell’incendio, che si è scatenato all’interno della palestra, dove erano stati stoccati i materiali – principalmente carta – della vecchia scuola, poi utili a riallestire la nuova scuola.

Stamattina intorno alle 8 è arrivata la sindaca Ilaria Pagani, che ha subito fatto un sopralluogo con i vigili del fuoco. I danni sono circoscritti all’interno della palestra; è bruciata la carta, da cui l’intenso odore. A subire dei danni anche la pavimentazione, che, fortunatamente, è ignifuga e, quindi, non ha preso fuoco pur avendo subito dei danni. Al momento non sembrano esserci conseguenze per il resto della struttura.

Non risultano danni alla struttura, ma danni da fumo.

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