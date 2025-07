SARONNO – Un incendio simbolico, quello del pallone acceso questa mattina davanti all’altare della Prepositurale, ha segnato l’apertura di una celebrazione intensa per la comunità saronnese: la patronale con la messa per il 70° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Angelo Centemeri, già prevosto di Saronno, e per l’anniversario di sacerdozio, quarant’anni, anche di don Giuseppe Marinoni.

A presiedere la liturgia proprio don Angelo, visibilmente emozionato nel ritrovare un altare e una chiesa gremita di fedeli, amici, autorità e confratelli. Accanto a lui i sacerdoti della Comunità pastorale Crocifisso Risorto.

Tra i presenti anche molte autorità civili e politiche: la sindaca Ilaria Pagani, il vice Mattia Cattaneo, gli assessori Laura De Cristofaro, Nicola Gilardoni, Mauro Lattuada, Matteo Fabris e Lucy Sasso, insieme ai consiglieri Francesco Licata, Novella Ciceroni e Augusto Airoldi. Presente anche l’ex sindaco Luciano Porro.

(foto di Armando Iannone)