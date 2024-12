SARONNO – Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di domenica 15 dicembre in via San Giacomo, nel centro storico di Saronno. Alcuni passanti hanno dato l’allarme dopo aver visto le fiamme uscire da una finestra al primo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento transennando l’area per motivi di sicurezza.

Fortunatamente, i residenti dell’edificio sono riusciti a evacuare senza riportare ferite o intossicazioni. L’incendio ha richiamato una folla di curiosi e sul posto erano presenti anche il sindaco Augusto Airoldi, il presidente Andrea Busnelli e il vicepresidente dell’associazione commercianti Luca Galanti.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori Dina, Luca, Fabio, Andrea e Ale)

