SARONNO – Un forte odore di bruciato avvertito in corso Italia e nelle vie vicine ha anticipato l’allarme per un incendio scoppiato poco prima delle 21 del ristorante di piazza Avis.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono partite dalla canna fumaria del locale. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con autoscala e autopompa. Presenti anche i carabinieri, mentre la polizia locale ha provveduto a chiudere temporaneamente l’accesso alla piazza per consentire le operazioni in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio all’interno della canna fumaria ed evitare che il calore e le fiamme si propagassero alla copertura dell’edificio. L’intervento si è concentrato soprattutto sulla messa in sicurezza del tetto e delle strutture, così da prevenire danni più estesi. Sono stati anche fatti uscire alcuni residenti del palazzo.

Durante le operazioni alcune persone si sono fermate nel retro del locale per seguire l’evolversi della situazione, mentre sul fronte principale l’accesso alla piazza è stato completamente bloccato per permettere ai mezzi di soccorso di operare senza ostacoli. Sono

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di tenere sotto controllo l’incendio e di evitare conseguenze più gravi per l’attività. Al momento non risultano feriti. Rimangono da chiarire nel dettaglio le cause dell’accaduto.

(foto di Tommaso Valarani)

