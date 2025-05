SARONNO – È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per soccorrere un operaio rimasto ferito durante un lavoro di scavo in via San Francesco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, intorno alle 16.45, all’altezza del civico 15.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era impegnato in un’attività lavorativa quando si è verificato l’infortunio. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da rendere indispensabile l’invio del mezzo aereo decollato da Milano, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e un’autoinfermieristica.

La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Saronno che hanno aiutato a mettere il ferito sulla barella per estrarlo dalla buca.

