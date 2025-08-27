SARONNO – Pinze e ruspe: sono entrati nel vivo i lavori di demolizione dell’ex mutua di via Stampa Soncino 4, primo passo concreto per la nascita della nuova Casa di comunità nel cuore della città. Dopo anni di attese e annunci, l’edificio è diventato un grande cantiere: al suo posto sorgerà la seconda struttura sanitaria cittadina, destinata ad affiancare quella già attiva in via Fiume.

La nuova sede si colloca in una posizione strategica, a pochi metri dal Municipio, dalla zona pedonale e dagli uffici pubblici. L’intervento riguarda un immobile di 1.080 metri quadrati che sarà completamente riqualificato grazie a 2 milioni e 100 mila euro di fondi Pnrr e ad altri 361.336 euro di risorse aggiuntive. La Casa di comunità prevista sarà di tipo “spoke”, diversa dall’“hub” di via Fiume: garantirà la presenza di medici e infermieri per dodici ore al giorno, sei giorni alla settimana, mentre servizi come punto prelievi e diagnostica di base potranno essere attivati in base alle necessità. L’obiettivo è offrire un accesso integrato a prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, con particolare attenzione ai pazienti cronici e alla definizione di percorsi di cura personalizzati. All’interno della struttura troverà spazio anche la centrale operativa territoriale di Asst Valle Olona, realizzata con un investimento di 273 mila euro. Questo centro avrà il compito di coordinare e monitorare le attività del distretto sanitario, garantendo continuità e qualità dell’assistenza sul territorio.

Con l’apertura del cantiere è stata creata una viabilità alternativa e poi con l’avvio della demolizione vera e propria l’arteria è stata chiusa completamente al traffico.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Antonio)

